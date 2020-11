Così Matthijs De Ligt ha commentato a Sky Sport la partita vinta (con molta fatica, in rimonta con gol decisivo nel recupero) dalla Juventus per 2-1 contro il Ferencvaros: "Oggi è stata molto difficile, il Ferencvaros ha giocato bene, sono rimasti molto corti e così era complicato cercare i giocatori tra le linee. Noi dovevamo essere più veloci e giocare con più coraggio, non abbiamo creato molto. Il mio gioco? Come all'Ajax, capita di sbagliare come ho fatto nel loro gol ma la cosa importante è riuscire a rimanere corti!"