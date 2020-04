La vita al tempo del coronavirus è fatta di piccole cose che, bloccati in casa, cominciamo ad apprezzare sempre di più. Dal frigorifero al divano, fino alla televisione, sono tanti i comfort della vita sedentaria, anche se la voglia di normalità è lì che conta i giorni che ci separano alla fine di questo calvario. Per fortuna però, che ci sono i social che mai come ora ci tengono in contatto con le nostre passioni, confinate là fuori, dove non si può andare. Come il calcio, ah che nostalgia. Per fortuna che c'è Instagram allora, che ci permette di restare a contatto con i calciatori: certo, non sarà come una partita, ma bisogna sapersi accontentare.



E allora, ecco che sono loro stessi a portarci per mano nella loro vita e nelle loro case. Come Matthijs de Ligt, che assieme ad Annekee dimostra tutto il suo amore per i due cani con cui condividono la quarantena. Amore, lo stesso che Danilo prova per i propri figli, che ringrazia per rendere meno noiose queste giornate. O Miralem Pjanic, che sempre su Instagram richiama i tifosi al giorno in cui si tornerà in campo: "Sarà ancora più bello" ammette il pianista. Come dargli torto!



