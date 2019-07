La Juve si avvicina sempre di più a Matthijs de Ligt, difensore centrale dell'Ajax che ha già trovato un accordo con il club bianconero. Dodici milioni di euro a stagione bonus inclusi e clausola da 150 milioni di euro a salire. Cosa manca ora per chiudere l'affare? L'accordo tra bianconeri e lancieri che per De Ligt chiedono 75-80 milioni di euro. La Juve può arrivare a questa cifra che comprende anche 11 milioni di commissioni per Raiola. Nelle prossime ore Paratici volerà ad Amsterdam per chiudere la trattativa.