Come riportato da Tuttosport, De Ligt sarà il secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus, dopo Ronaldo. 7,5 milioni di parte fissa che, con i bonus, fanno raggiungere al contratto dell'olandese la somma totale di 12 milioni. Interessante, invece, il risvolto sulla clausola rescissoria. Un punto che ​è stato determinante nelle scelte di De Ligt - al PSG ha detto no anche per l'impossibilità di inserirla - ma che ha un piccolo cavillo: 150 milioni per la cessione, ma che potranno essere pagati solo dal 2021 - contratto in scadenza nel 2024. Insomma, per le prossime due stagioni, nessuno lo potrà portare via dalla Juventus.