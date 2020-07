Matthijs de Ligt parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa: "Una corsa al titolo molto avvincente con Lazio e Inter con tre gol molto belli e soprattutto molto importanti. Penso che siano stati tutti gol molto belli. Quello di Dybala meraviglioso, molto tecnico, tecnicamente perfetto. Poi la bomba di Cristiano Ronaldo quello prestigioso di Douglas Costa. Sono tre bellissimi gol".



ATTACCANTI - "Adesso mi sento molto molto meglio e anche di testa sono più tranquillo. E' importante per giocare. In Italia ci sono tanti tipi di attaccanti. Lukaku è possente e veloce, Immobile molto molto forte spalle alla porta. Tutte le squadre hanno attaccanti forti e diversi e i nostri avversari hanno tutti attaccanti di alto livello. Prima delle gare cerco di studiarli a fondo per rispondere alle loro caratteristiche e giocare al meglio. Penso che l'Inter sia una grande squadra, in questo momento è dietro solo di qualche punto, dobbiamo stare attenti a queste squadre. Ci sono ancora 9 partite, ogni gara è importante e ogni squadra è vicina al titolo. Penso sia una sfida tra noi, Lazio ed Inter".



DERBY - "Quello d'andata ovviamente è un bellissimo ricordo per me. È stato il mio primo gol con la Juve, il primo in Italia che ci ha dato una vittoria importantissima. Non era un momento facile per me. Ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà. Quel gol mi ha dato un po' di sollievo e felicità, a me e tutta la squadra. Grazie a quel gol sono migliorato tanto e sono diventato il giocatore che sono adesso. Penso che sia una partita davvero speciale, il derby della città di Torino. Sia la Juve che il Torino vogliono vincere, sarà una partita difficile non c'è dubbio. Loro hanno una buona squadra e con buoni giocatori, dobbiamo cercare di giocare al meglio anche in difesa, per non lasciare occasioni agli avversari e vincere la gara".



