Un gol per tranquillizzarsi e soprattutto per tracciare un futuro diverso, dentro e fuori la Juventus. Matthijssi è tolto una bella soddisfazione, ma avrà subito l'occasione di raddoppiare. Come racconta Gazzetta, "il gol, per ora, sistema il morale di MDL, poi c’è da ragionare sul turnover. Pronostico: De Ligt ancora in campo contro la Samp, assieme a Rugani o a Bonucci, poi per il Chelsea – direttamente da Wembley – ci sarà il grande ritorno di Bonucci e Chiellini".