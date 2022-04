A tratti meno preciso del solito, ma comunque granitico. Matthijs De Ligt è ormai una garanzia contro ogni avversario, compresa la Fiorentina che ieri sera non è stata certamente un cliente comodo per la Juve. Complice forse l'aiuto di un ritrovato Leonardo Bonucci, il difensore olandese è stato "ancora una volta insuperabile", come sottolinea Il Corriere dello Sport che lo definisce "leader del presente e del futuro" attribuendogli un 6.5 in pagella. Stesso voto per la Gazzetta, che lo incorona facendo riferimento anche a una sua insolita azione offensiva: "Posseduto dal fantasma di Zidane, tenta una ruleta e una giravolta nell'altra metà campo. Mezze sbavature in zona Perin: Cabral lo anticipa e fa quasi 1-1". "Meno preciso e più sporco negli anticipi" scrive invece Tuttosport, che per questo gli abbassa il voto di mezzo punto. "Uccellato una sola volta da Cabral, il resto è buon governo".