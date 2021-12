Come racconta Tuttosport,allasi è comportato in maniera impeccabile. "Mai un problema, un ritardo, un comportamento fuori posto. In sei mesi ha imparato l’italiano che ora parla in modo brillante (i tifosi si ricordano i pezzi di lezione con la fidanzata AnneKee, finiti sui social). D’altra parte ama l’Italia e Torino in particolare".