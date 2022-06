Il suo futuro resta tutto da decifrare, ma al momento Matthijs De Ligt è un giocatore bianconero a tutti gli effetti. E anche lui sembra sentirsi tale. Ha fatto impazzire i tifosi la foto pubblicata nelle Instagram stories da Federico Chiesa, in posa per un selfie proprio con il difensore olandese in un momento di relax con le rispettive compagne, AnneKee Molenaar e Lucia Bramani. Non resta che sperare di rivederli presto in campo insieme, entrambi con la maglia della Juve addosso.