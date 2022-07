Stando alle voci di mercato, è quasi più vicino alche alla. Al momento, però, Matthijsnon ci pensa, e sui social si mostra concentrato sulla squadra bianconera, con cui in settimana si è riunito dopo le vacanze estive. "Back in training", ha scritto il difensore sul proprio profilo Instagram al termine dell'allenamento odierno, rompendo il silenzio dopo giorni nei quali si è parlato sostanzialmente solo del suo possibile trasferimento in Germania, anche se al momento sembra resistere la distanza tra domanda e offerta. Qui sotto il suo post.