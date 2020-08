Le vacanze sono ormai alle spalle, i giocatori della Juventus sono rientrati al centro sportivo della Continassa per lavorare agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Gli obietti? I soliti di ogni anno, tutti quelli disponibili. Tra i pochissimi assenti c’è Matthijs de Ligt, che rientrerà a fine ottobre dopo l’intervento alla spalla che gli ha dato più di un problema nel corso della stagione. Il gigante olandese ha postato su Instagram una foto in compagnia del suo connazionale, amico e rivale De Vrij, difensore dell'Inter. Il campionato non è ancora iniziato, ma è già ora di derby d’Italia.