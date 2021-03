1









Fermo ai box nel momento forse più importante della stagione, con tempi di rientro ancora tutti da valutare, il difensore della Juve Matthijs de Ligt può consolarsi almeno con l’amore della sua splendida fidanzata AnneKee Molenaar. La donna, forse anche per rincuorare il giocatore olandese in questi giorni un po’ più difficili, qualche ora fa ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui i due si baciano appassionatamente davanti allo specchio. "My person" scrive la donna a corredo delle immagini, e il compagno tra i commenti subito risponde: "My love".



Gli ultimi scatti "social" di Lady De Ligt nella nostra fotogallery