di Federico Mariani

L'affare De Ligt si avvicina alla fumata bianca. Juventus ed Ajax sono arrivati ad un'intesa generale con il benestare del giocatore, che sembra gradire fortemente Torino come prossima meta. Tuttavia, la trattativa non si è ancora conclusa e potrebbe riservare ulteriori colpi di scena. I bianconeri vogliono evitare brutte sorprese e stanno pensando ad un'offerta allettante sia per il giocatore che per l'Ajax. A convincere il club olandese ci penserebbero il conguaglio economico concordato e l'inserimento di una contropartita tecnica. La scelta sul sacrificabile ricadrebbe su Moise Kean. L'attaccante italiano è una delle rivelazioni dell'ultima stagione ed è valutato almeno 70 milioni dalla Juve. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.



DUBBI – Si tratterebbe di un'operazione potenzialmente vantaggiosa per la Vecchia Signora. Kean andrebbe a farsi le ossa in una squadra tradizionalmente valida nello sgrezzare i giovani talenti. Dunque, per i bianconeri ci sarebbe la possibilità di riacquistare in futuro un giocatore completo. Dall'altra parte, si tratta di un'operazione rischiosa. Non è detto che Kean possa tornare a Torino facilmente in caso di una stagione da protagonista assoluto, data la concorrenza internazionale. E poi, prima di cederlo, la Juve deve valutare come muoversi con la propria rosa. Moise è un giovane di vivaio e nell'economia della costruzione della squadra in ottica Champions è un fattore importante da non trascurare.