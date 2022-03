De Ligt come Bonucci? Parliamo di due calciatori che, seppur abbiano lo stesso ruolo, hanno anche caratteristiche diverse. Per alcuni versi, però, l'olandese sembra aver preso il posto del difensore della Nazionale azzurra, in particolar modo come primo regista della squadra. I numeri, in casa Juve, infatti, dicono che de Ligt con 1168 passaggi riusciti è il calciatore in rosa più preciso in questo fondamentale.