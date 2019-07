Fabioè letteralmente scatenato in questo avvio di mercato estivo. Vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com negli scorsi giorni che il direttore dell'area sportiva della Juventus attendeva soltanto l'occasione utile per volare ad Amsterdam per chiudere l'affare con l'Ajax per Matthijs. Lo conferma Sky Sport:con il difensore e con il suo agente, Mino Raiola,e ora restano soltanto alcuni dettagli da limare con il club olandese prima di poter festeggiare un clamoroso nuovo acquisto.