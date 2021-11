Il difensore dellaMatthijsha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della gara dicontro il, valida per la quinta giornata del girone. "Ci aspetta una partita molto importante e difficile contro una squadra molto forte", le sue dichiarazioni. "Vogliamo arrivare agli ottavi qualificandoci come primi, anche per una questione di morale. Abbiamo vinto le ultime tre gare e vogliamo continuare così. Sognavo fin da bambino di scendere sul campo dicontro il Chelsea in Champions League, domani avrò questa possibilità. Alla Juve sto bene, sto giocando tante partite e stiamo tutti facendo meglio. Mi piace tantissimo, ora vogliamo continuare così e io voglio migliorare giorno dopo giorno".