Matthijs De Ligt ha commentato la vittoria della Juve contro l'Udinese ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole: "È stata una partita difficile, perché l'Udinese è una squadra forte fisicamente e tosta. Abbiamo sofferto all'inizio del secondo tempo ma non abbiamo preso gol. Adesso bisogna migliorare nella fase offensiva e di costruzione con la palla. Stiamo crescendo, abbiamo tanti giocatori giovani con meno esperienza, cresciamo giocando e prendendo esperienza con le partite. Adesso capiamo cosa bisogna fare per vincere ma dobbiamo ancora migliorare tantissimo per entrare in Champions. Rugani? Sta giocando molto bene. Non ha giocato per tanti mesi ma dopo l'infortunio di Chiellini e Bonucci ha risposto presente contro grandi squadre come Napoli, Roma e Inter. Sta giocando bene come ha sempre fatto in allenamento. Dobbiamo migliorare tutti in fase offensiva. Secondo me rimaniamo troppo fermi davanti per creare superiorità numerica. Ma il mister sta lavorando per farci migliorare tutti".