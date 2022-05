Fitto colloquio tra Simonee Matthijsnel corso dell' allenamento odierno alla Continassa , in vista della finale ditra. L'ex giocatore bianconero, attualmente nello staff tecnico di Massimiliano Allegri, si è intrattenuto per qualche istante con il difensore a margine del torello, probabilmente per dargli qualche indicazione specifica sul lavoro di rifinitura. L'olandese, lasciato a riposo nella trasferta di venerdì contro il Genoa, è tornato regolarmente con il gruppo: con tutta probabilità, domani allo Stadio Olimpico ritroverà una maglia da titolare.