Come scrive il Corriere dello Sport, il ricorso intentato dal Napoli contro le sentenze di Giudice Sportivo e Corte d’Appello federale favore della Juventus ha ricompattato la città: “Alla fine, si fa in fretta a ritrovarsi uniti: perché è quando il gioco si fa duro che diventa inevitabile fondersi. La partita fantasma, quella che non s’è giocata in campo, l’hanno trasformata in un collante o semmai in un solvente che ha sciolto le distanze del passato e ha lasciato che due anime diverse e distanti aderissero tra loro: la Napoli che scruta nell’orizzonte terso, convinta che la giustizia sia seriamente uguale per tutti, sta con Aurelio De Laurentiis, e lascia che adesso certe frasi, suonate come un’offesa, vengano cancellate dal Coni o dal Tar o dal Consiglio di Stato”.