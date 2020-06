Attraverso Calciomercato.com, Fabrizio Romano risponde alle voci di mercato sulla Juventus: "Milik? Il Napoli chiede 40-50 milioni nonostante sia a scadenza. Difficile che un club italiano lo prenda a queste condizioni, più facile che possa andare all'estero sempre che scelga di non rinnovare. Fronte Zaniolo: al momento la Roma resiste per il centrocampista. Non c'è una trattativa con la Juve perché si proverà a trattenerlo. E Meunier? Ad oggi tutto fermo alle proposte da parte degli agenti di mesi fa".