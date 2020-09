La Juventus sta pensando a un'altra punta da inserire in organico e far dormire sogni tranquilli a mister Pirlo. E per farlo pensa al ritorno di un ex. Oltre a Moise Kean circola il nome di Fernando Llorente, che tra il 2013 e il 2015 ha segnato 27 gol in bianconero. Tuttavia c'è un problema: gli ostacoli posti dal presidente del Napoli. Per farlo andare in una neopromossa, Aurelio De Laurentiis rescinde tranquillamente il contratto del centravanti spagnolo. Ma per lasciarlo andare in una big chiede un conguaglio. Non solo per questo motivo, il ritorno di Llorente a Torino sembra solo un miraggio.