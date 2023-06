De Laurentiis, in conferenza, parla così di"Giuntoli è il capo? Lui è un direttore sportivo, ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024. Quindi non vedo il motivo della domanda"."Con chi sarà la prossima stagione vedremo. Da stamattina mi sono iniziato a impegnare, i nomi da 20 sono diventati 42. Verificare la disponibilità, se adatti al 4-3-3. C'è bisogno di tempo, serve capire il carattere, se sono culturalmente immettibili ii una cultura partenopea. Sono delle interviste che non si possono risolvere in poco tempo. Poi devi dare la possibilità alla controparte di non accettare, devono capire cosa stanno negoziando. Noi non vendiamo nessun calciatore, semmai integreremo qualcun altro. Lo scorso anno abbiamo inaugurato un ciclo, mi auguro che durerà tanti anni.