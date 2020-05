Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare per ciò che riguarda la cessione di Arkadiusz Milik, attaccante finito nel mirino della Juventus che va in scadenza nel 2021. ADL cede il suo ariete solo per 40 milioni di euro e nessuna contropartita tecnica. Paratici è spiazzato: la sua idea era quella di proporre almeno due calciatori agli azzurri: tra i possibili giocatori da scambiare Rugani e Romero.