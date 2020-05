Calciomercato.com conferma quanto anticipato ieri a proposito delle voci su De Jong alla Juventus. L'olandese è inavvicinabile. "La Juve lo sa - scrive Fabrizio Romano -. Anzi: l'olandese da tempo pianifica una manovra per provare a convincere l'amico ed ex compagno Matthijs de Ligt a raggiungerlo al Barça, da lì nascevano un mese fa le voci sui quotidiani catalani di un nuovo assalto al difensore. Ma come de Jong non si vende per il Barcellona, de Ligt non si muoverà dalla Juve. Muri d'Olanda".