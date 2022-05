Frenkie De Jong è in vendita. Non usa mezze misure il quotidiano catalano Sport nel raccontare la necessità di risorse economiche del Barcellona, costretto a cedere anche il centrocampista olandese, uno dei suoi "gioielli" più luminosi, per fare cassa. A differenza di due come Pedri e Ansu Fati, l'ex Ajax non è considerato intoccabile: la sua volontà di restare in Spagna almeno fino alla scadenza del contratto (estate 2026) rischia di non essere determinante per il club, che grazie alla sua cessione potrebbe incassare almeno 70 milioni di euro. E le squadre di mezza Europa, ora, aguzzano le orecchie. Su De Jong, come noto, c'è anche la Juve, oltre al Manchester United che ha appena scelto l'ex tecnico dei Lancieri Erik Ten Hag come nuovo allenatore.