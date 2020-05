La Juventus su Kevin De Bruyne? Tra le voci che sono circolate nelle ultime settimane, c'è anche questo scenario. Infatti, il fenomeno belga del Manchester City potrebbe partire, alla luce della possibile sanzione che coinvolgerà i citiziens e li escluderà dalle prossime due edizioni di Champions League. Così, si è parlato di esodo, con De Bruyne che fa gola a tanti, se non a tutti. Compresa la Juve? Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il belga è inarrivabile, non solo per i bianconeri, ma anche per tanti top club europei.