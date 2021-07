Day 1, si parte! La Juventus oggi ha iniziato ufficialmente la stagione 2021/22 con l'arrivo dei giocatori per le visite mediche. Il primo a presentarsi è stato, esterno destro classe '99 che l'anno scorso Andrea Pirlo ha fatto debuttare in Serie A contro il Crotone. In mattinata è arrivato anche Massimiliano Allegri, sorridente in camicia. Il tempo di salutare i nuovi - vecchi - tifosi prima di tornare al lavoro in vista dell'inizio della stagione.