L'ipotesi è emersa questa mattina dalle colonne de La Gazzetta dello Sport: secondo la rosea, nemmeno Filipè più considerato intoccabile in casa, che potrebbe persino decidere di sacrificare lui e non Samuelsull'altare del bilancio, nonostante la scorsa stagione sia stato uno dei giocatori più impiegati della rosa bianconera risultando perfetto per il gioco di Massimiliano. E proprio per questo motivo - al di là delle indiscrezioni di mercato tipiche di una fase in cui Cristiano Giuntoli e colleghi sembrano procedere a rilento con le uscite - la sensazione è che l'esterno serbo non si muoverà da Torino, a meno naturalmente che non arrivi per lui una maxi offerta, di quelle irrinunciabili; una di quelle che forse la Juve si attendeva dalla Premier League proprio per Iling, che invece potrebbe finire per restare.Sempre secondo Gazzetta, nel caso in cui partissero sia Kostic che Luca, per il quale sono sempre in corso i contatti con la, la Vecchia Signora punterebbe su, brasiliano classe 1999 deldi cui si parlava in ottica bianconera già qualche mese fa. Quest'ultimo piace anche a Inter e Atalanta, due concorrenti potenzialmente "pesanti" per la Juve. Che di Kostic però, come dicevamo, difficilmente farà a meno.