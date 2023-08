Secondo quanto è stato riportato dalla redazione di TMW, il Sassuolo non ha ancora ritirato Domenicodal mercato, ma è disposto a cederlo qualora si presentino le condizioni ritenute più vantaggiose. Ciò potrebbe portare a una situazione di potenziale conflitto nelle ultime fasi della finestra di mercato, che comunque rimane aperta. Si tratta chiaramente di una situazione in evoluzione e è possibile che ci siano ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Sarà interessante vedere come si evolverà la vicenda e quali decisioni prenderà il club riguardo al futuro di Domenico Berardi e degli altri giocatori coinvolti.