La Lazio sente di avere in pugno David Silva, anche se nelle ultime ore la trattativa è stata infastidita da qualche rumors di mercato. Voci che dipingevano una Juventus infiltratasi all’ultimo momento per far saltare il banco tra le parti. Voci che non trovano conferme e che la Juve smentisce, tra i bianconeri e il centrocampista del Manchester City non ci sono stati contatti. Le uniche outsider che minacciano Lotito sono Valencia e i ricchi club degli Emirati Arabi, ma da Formello filtra un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.