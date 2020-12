La Juventus al termine della 10^ giornata di Serie A (che si concluderà stasera con la sfida tra Fiorentina e Genoa) si ritroverà al 4° posto ex aequo con il Napoli. Di fatto, può dire di occupare, seppur in coabitazione, il gradino più basso del podio. E chi occupa i due gradini più alti? Milan e Inter. Insomma, un podio fatto dalle tre big storiche del calcio italiano! Qualcosa che non si vedeva, ricorda la Gazzetta dello Sport, dalla stagione 2002-03, che si sarebbe conclusa con la vittoria dello scudetto da parte della Juve, poi sconfitta in finale di Champions League dal Milan, il quale vinse pure la Coppa Italia e in semifinale di Champions aveva battuto l'Inter in un derby europeo passato alla storia.