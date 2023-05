Il mercato della Juventus, che entrerà nel vivo tra poche settimane, sarà ovviamente condizionato dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Niente quindi grandi colpi senza prima fare dei sacrifici per i big. In controtendenza con quelli che sono stati gli ultimi cinque anni, dove il club bianconero è stato tra quelli che ha speso di più per i cartellini dei giocatori.A conferma di ciò, la classifica riportata da Calcio e Finanza sulle società che hanno investito più soldi per l'acquisto dei calciatori (prendendo in considerazione solo il valore dei cartellini e non gli ingaggi). Nella top 20 ci sono 5 squadre italiane anche se solo la Juve è nelle primissime posizioni, addirittura seconda, con 837 milioni spesi. Più del Manchester City.Wolverhampton: 516 milioni (media di 12,01 milioni);Aston Villa: 507 milioni (media di 14,08 milioni);Liverpool: 494 milioni (media di 27,44 milioni);Tottenham: 493 milioni (media di 22,42 milioni);Newcastle: 479 milioni (media di 15,96 milioni);Monaco: 478 milioni (media di 12,25 milioni);Roma: 465 milioni (media di 11,93 milioni);Milan: 455 milioni (media di 11,66 milioni);Inter: 445 milioni (media di 12,70 milioni);Napoli: 438 milioni (media di 12,52 milioni).