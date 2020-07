17









C'è un dato che preoccupa più degli altri e riguarda la difesa. Nella Juve da incubo, quella delle rimonte subite, i bianconeri hanno una fase difensiva molto problematica, con tanti, troppi gol incassati in un reparto spesso e volentieri in difficoltà. Si salva solo De Ligt, nonostante un paio di imprecisioni, per il resto tra fasce e altri centrali i dubbi, come gli errori, sono tanti. Il dato preoccupante è che la squadra di Sarri ha subito 13 gol nelle ultime 6 giornate di campionato, peggio hanno fatto solo Brescia (16) e SPAL (20), già retrocesse.