"Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (tre). La Juventus inoltre è una delle cinque squadre a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato. Nessuna squadra ha subito più gol della Juventus su sviluppo di corner in questo campionato (tre) - in tutta l'ultima Serie A con Allegri (2018/19) i bianconeri ne avevano incassati soltanto cinque. Tra le squadre di questo campionato solamente l'Empoli (99) ha tentato più cross della Sampdoria (85). Tuttavia solo il Sassuolo (9%) ha una percentuale di cross positivi inferiore a quella della Sampdoria (14%) in questo campionato."