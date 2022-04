Dal sito ufficiale della Juventus:



Ultime sfide della stagione per la Juventus che, con il successo sulla Fiorentina, ha aggiunto una partita al suo calendario: la finale di Coppa Italia dell'11 maggio contro l'Inter. In campionato, invece, sono stati ufficializzati gli orari di sedicesima, diciassettesima e diciottesima giornata di ritorno.



Juventus-Venezia si giocherà all'Allianz Stadium domenica 1 maggio alle 12:30, Genoa-Juventus venerdì 6 maggio alle 21:00 e Juventus-Lazio, ultima gara casalinga stagionale, lunedì 16 maggio alle 20:45. Sfide importanti per chiudere nel migliore di modi l'annata.