La possibile partenza di Joao Cancelo costringe la Juventus a guardarsi intorno. I bianconeri hanno trovato un sostituto valido in Matteo Darmian. L'esterno italiano è tentato dal ritorno in Serie A. Attualmente, però, la Vecchia Signora ha fatto capire di voler dare la priorità esclusivamente alla cessione dell'esterno portoghese. Solo allora si potrà fare sul serio per l'ex Palermo.