Brutte notizie, provenienti dal Belgio. Il centrocampista di proprietà della, Daouda, la passata stagione in forza all'Under 23, quest'anno in prestito nel campionato belga con lo, dovrà fermarsi ai box per un periodo di tempo che, ad oggi, è impossibile determinare.Il roccioso centrocampista centrale, abile in interdizione e già coinvolto con la prima squadra ai tempi di Maurizio, è affetto da Neuropatia. La Neuropatia è la degenerazione dei neuroni periferici che causa difficoltà di movimento e sensibilità.Ad annunciarlo lo"Daouda PEETERS soffre di neuropatia.Dovrà seguire un trattamento specifico e la durata della sua indisponibilità è indefinita.Il nostro club augura a Daouda una buona ripresa."