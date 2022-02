Come riporta il Corriere dello Sport, le statistiche raccontano che Danilo è a quota 95 presenze in bianconero (32 nel campionato 2019/20, 46 nel 2020/21 e 17 quest’anno) con 4 gol, tutti in campionato. L’ultimo è arrivato a Bergamo ed è stato di un'importanza grande così perchè ha permesso ai bianconeri di strappare un preziosissimo punto all’Atalanta. Il brasiliano lo ha festeggiato con parole d’amore: "Abbiamo digerito tante cose non belle in questi mesi: siamo stati zitti e abbiamo continuato a lavorare. Per me questa rete significa tanto: sono stato tanto in giro ma alla Juve ho trovato il posto in cui essere felice".