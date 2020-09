Il coronavirus ha annullato la scorsa sosta per le nazionali in Sud America, ma per ottobre dovrebbe esserci l'ok. Ed ecco che il c.t. del Brasile Tite ha diramato la convocazioni per gli impegni contro Bolivia e Perù, validi per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. L'unico rappresentante della nostra Serie A è Danilo, il terzino della Juventus. Proprio l'altroieri aveva postato una sua foto con la maglia verdeoro, ed ecco poi arrivare l'ufficialità. Danilo condividerà quest'avventura di ottobre con compagni del calibro di Alisson, Thiago Silva, Coutinho, Marquinhos e Neymar.