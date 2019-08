Dybala, Lukaku, Icardi e... Cancelo, con anche il suo sostituto in primo piano. La Juventus sta lavorando sul mercato e, in particolare, sul terzino destro, colui che dovrà prendere il posto del laterale portoghese, vicino al Manchester City. Potrebbe essere proprio un giocatore del club inglese l'erede di Cancelo, visto che nelle ultime ore si è riaperta la pista Danilo. Un affare che però è tutt'altro che semplice: come riporta Sky Sport, la Juve, infatti, non ha l'accordo con il City sulla valutazione del giocatore - chiesti 30 milioni - che al City guadagna tra i 5 e i 6 milioni all'anno. Affare in salita.