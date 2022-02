1









Il terzino della Juventus Danilo è mancato particolarmente alla Vecchia Signora nel derby. Il brasiliano classe 1990 ha il contratto in scadenza nel 2024 ma viste le ultime prestazioni più che positive ora come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe nelle prossime settimane sedersi al tavolo e discutere il rinnovo di contratto con la Juventus diventando così bianconero a vita, chiudendo la carriera in bianconero.



LEADER - Danilo è un leader vero nello spogliatoio della Juventus, contro il derby la Vecchia Signora ha sentito l'assenza del brasiliano che aveva salvato i bianconeri in extremis nella sfida contro l'Atalanta con la rete allo scadere valsa il pareggio. In estate il Bayern Monaco aveva provato a soffiare ai bianconeri il terzino ma come dichiarato dallo stesso Danilo non era volontà né sua né della società la cessione.



VILLAREAL - Ora Danilo mette nel mirino il Villareal in cui dovrebbe riprendere le redini della difesa agendo da centrale difensivo accanto a Matthijs De Ligt viste le numerose assenze nel reparto. Sicuramente Danilo garantirà a Massimiliano Allegri le garanzie che il tecnico toscano cerca e che ha visto venire meno nel derby.