Torna in Italia, a Torino, e lunedì farà gli esami strumentali che diranno quanto dovrà restare fermo., uscito per infortunio al 42' di Brasile-Venezuela per un infortunio al flessore della coscia sinistra, ha questo programma per i prossimi giorni, che- Ma prima di trarre conclusioni - sottolinea Tuttosport - lo staff medico della Juventus vuole attendere l’arrivo del giocatore per effettuare accertamenti diagnostici in grado di stabilire con certezza la gravità del problema fisico e i tempi di recupero previsti. Il capitano bianconero, lunedì, non troverà i compagni alla Continassa, perché chi non è impegnato con le Nazionali godrà di tre giorni di riposo, oggi, domani e proprio lunedì. Allegri spera che non sia nulla di grave e di averlo a disposizione per il Milan, ma intanto ragiona già sulle soluzioni alternative, perché il sostituto naturale di Danilo in rosa non c'è.- Intanto, la Juve attende buone notizie anche per (QUI LE ULTIME E I RETROSCENA SULLA NAZIONALE) , mentreva verso il recupero per il big match.