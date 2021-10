Futuro daper? Forse. In un'intervista a Repubblica, il difensore dellaha parlato anche di quanto sia fondamentale per lui l'aspetto mentale, raccontando di aver studiato e lavorato molto per imparare ad auto-valutarsi ed essere sempre presente a se stesso, con la massima lucidità. E sul: "Sarò un allenatore psicologo? Sì, anche se non ho ancora deciso se lo diventerò davvero. Fino a 5 o 6 anni fa non ci pensavo proprio, oggi è una cosa che ho in testa".