Il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha parlato ai microfoni di SkySport verso lo Sporting ( QUI l'integrale). Le sue parole in merito al suo riposo contro la Lazio:"Io mi sento meglio dentro al campo. Fisicamente è sempre importante avere momenti per far riposare un po’ il corpo perché ci vuole tanto per giocare sempre 90 minuti. Mentalmente ero dentro la partita con i compagni. Adesso sono pronto e preparato per domani e tutte le partite in cui la squadra avrà bisogno di me".