Il 2023 della Juve si è concluso nel migliore dei modi, grazie alla vittoria contro la Roma del 30 dicembre scorso per 1-0. Ora la speranza è quella di cominciare nello stesso modo anche il 2024, a partire dalla gara di domani contro la Salernitana negli ottavi di finale della Coppa Italia. In attesa di capire chi saranno i giocatori che deciderà di mandare in campo Max Allegri, il brasiliano Danilo sembra aver già 'scaldato' gli animi in vista dell'anno appena iniziato. L'ex City ha infatti voluto caricare i suoi compagni attraverso la condivisione di un messaggio sui suoi canali social.'Nuovo anno e la stessa ambizione di vincere e combattere, tutti insieme!'.