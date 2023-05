Mai banale,. Altro messaggio da leader da parte del brasiliano, che ha preso la parola sul suo profilo Instagram all'indomani diper alcune considerazioni in vista del finale di stagione: "Ieri era importante vincere per continuare a raccogliere più punti possibili", il suo messaggio. "In una stagione che non è stata facile sotto tutti i punti di vista era importante dare un segnale in vista delle ultime sfide che ci attendono e dimostrare che abbiamo ancora qualcosa da dire, anche se sappiamo che questo non cancella le ultime sconfitte. Dopo tanti mesi di lotta, ora siamo all’ultimo traguardo, l'ultimo mese in cui dovremo essere ancora più uniti di quanto lo siamo stati finora. In campo e fuori, unendo le forze, sognando insieme e continuando a lavorare sodo come una squadra. Ciò che ha sempre contraddistinto la Juventus. Andiamo avanti, a testa alta e con grande senso di responsabilità per rappresentare questo club. Uniti! Voglio anche augurare una pronta guarigione a @mattiadesciglio2, ti stiamo tutti vicini per darti forza per superare questo momento".