12









Stringe i denti, Danilo. Il laterale brasiliano, di comune accordo con il tecnico e lo staff di Allegri, è partito con la squadra in direzione Reggio Emilia, dove la Juventus domani è attesa dal match con il Sassuolo. Fino alla fine, il dubbio ha però accompagnato tutta la Juventus: il terzino non era al meglio, acciacchi vari e ponderati, per i quali un turno di riposo avrebbe sicuramente aiutato.



STRINGE I DENTI - Ma la Juve, che pure resta senza Cuadrado per un affaticamento all'adduttore (domani se ne saprà di più), ha chiesto ancora una volta uno sforzo extra a Danilo, già paparazzato sul treno verso l'Emilia con Dybala davanti e la Nintendo tra le mani. Non dovrebbe essere della partita, comunque: da una parte De Sciglio e dall'altra Pellegrini o Alex Sandro, i titolari di Allegri. E davanti? Spazio a Bernardeschi dopo il gol alla Fiorentina.