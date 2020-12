Consueto appuntamento con #InsideDanilo, una serie di interviste del terzino brasiliano della Juventus, autentico uomo in più di Pirlo in questo inizio di stagione. Danilo su Instagram racconta vari aspetti della sua vita: "Mi piace essere sempre attivo, di solito leggo o faccio dei video, a volte faccio yoga... questo faccio quando non mi alleno, mi piace guardare i video TEDx (quei video corti che ti forniscono informazioni importanti, quasi sempre in inglese) per continuare a imparare. Videogiochi? Ci ho provato, ma sono davvero scarso, soprattutto in quelli di calcio: se mi chiedono di giocare è una rovina! Provengo da una famiglia povera, giocavo per strada coi bambini del quartiere. Non ero un bimbo che giocava ai videogames. Ora ci provo solo qualche volta. A volte sono con Alex Sandro e Douglas Costa e loro, che invece in quello sono davvero bravi, si mettono a parlare di un nuovo gioco e io dico 'Cambiamo argomento ragazzi, fatemi partecipare alla conversazione!' Il migliore coi videogiochi? Alex Sandro, anche se è una bella sfida con Douglas e Dybala".

LIBRI - "Ora sto leggendo per la prima volta un libro in italiano: "Fatti il letto". La storia di un ex militare, di quando studiava fino a diventare uno dei più grandi della sua base. Il libro è incentrato sulla tecnica motivazionale, su quello che ha dovuto fare e che può essere fatto in una struttura militare, ma che può essere messo in pratica da tutti noi nella vita quotidiana. L'autore spiega che possiamo concentrarci in primis su cose che non sembrano così importanti, come appunto rifarsi il letto. Pensa: oggi, chi riordina la camera? Se ognuno di noi si pone un obiettivo, anche uno molto semplice, come rifarsi il letto, quello però sarà il primo obiettivo raggiunto della giornata e da lì si parte per i successivi. Spesso la gente pensa solo ai grandi obiettivi, dimenticando i dettagli, che sono proprio le cose che ti permettono di raggiungerne di maggiori. Contemporaneamente sto leggendo in portoghese "Parlare con gli sconosciuti" di Malcolm Gladwell. Parla di cosa si dovrebbe pensare e considerare prima di parlare con uno sconosciuto. Guerre e disastri dell'umanità si sarebbero potuti evitare... Ah, e poi ovviamente nel tempo libero cerco di riposarmi, ho due figli piccoli che richiedono molta energia!".