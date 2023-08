Il capitano della Juventus, Danilo, nel 2015, nella sua città natale, Bicas, ha fondato il progetto Futuro Re2ondo, un’accademia dove centinaia di bambini e bambine hanno la possibilità di vivere ogni giorno un’esperienza di sport in chiave educativa, oltre a ricevere supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Il brasiliano si racconta al mensile “Scarp de’ tenis": "A Bicas c’è la mia famiglia, è dove ho tirato i primi calci al pallone. Tramite il calcio proviamo a far capire che si può sognare e guardare oltre. I nostri ragazzi vogliono essere dei calciatori professionisti ma anche se non ci riescono ci sono molte altre strade nella vita per essere felici"."La prima cosa che farò è studiare psicologia. Mi affascina capire pensieri e comportamenti nelle diverse situazioni. Nel calcio, ad esempio, siamo spesso sotto una forte pressione e mi appassiona capire come funziona il nostro cervello»."Giocare per la Juve significa dover dare sempre il 100%. Sogno di tornare a vincere in bianconero.in campo insieme alla nostra gente perché negli ultimi tempi abbiamo sofferto un po’ di più di quanto pensavamo, e quest’anno dobbiamo trovare la strada giusta per regalare gioia ai nostri tifosi e a noi stessi.