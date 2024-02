IL SOSTITUTO DI DANILO



SPAZIO PER DJALO'

In casala situazione è più delicata di quanto lo si possa immaginare, con la squadra che non riesce più ad esprimere la sua superiorità in campo e con Max Allegri, che è finito nuovamente al centro di ogni dibattito. Ma una cosa è certa, ovvero il fatto che bisognerà condurre questa stagione a conclusione e quindi, si dovrà lavorare duramente per rincanalare i binari giusti. La prossima sfida contro il Frosinone diventa, dunque, di cruciale importanza e proprio per questo sarà vietato fallire, a partire dallo schieramento dellaIn difesa ci saranno sicuramente dei cambiamenti, dato che il brasilianoa causa del problema alla caviglia rimediato contro il Verona, che però non ha evidenziato lesioni o fratture. Stop che lo costringerà a restare fuori per la sfida contro i ciociari e molto probabilmente, anche per la trasferta di Napoli in programma tra due settimane. Ecco che quindi, in casa Juve si stanno iniziando a vagliare le possibili soluzioni, con Danieleche sembrano destinati a farsi la staffetta.Ma anche qui gli scenari potrebbero cambiare, perché ora, arrivato nella sessione di gennaio e che sta recuperando al meglio la sua condizione dopo l’infortunio subito nella passata stagione, che lo aveva costretto a restare fuori per quasi un anno. Ora però tutto sembra essere rientrato e il giocatore portoghese sarà a disposizione di Allegri già per le prossime partite. Bisognerà capire quali saranno le scelte e le preferenze dell’allenatore livornese, ma la sensazione è che Djalò